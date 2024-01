Felix Neureuther traurig: Dreßen hätte "über Jahre dominieren können"

Der Rücktritt von Streif-Held Thomas Dreßen hat auch Felix Neureuther emotional mitgenommen.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Ich muss sagen: Für ihn persönlich tut‘s mir leid“, sagte der frühere Ski-Alpin-Star am Freitagmittag in seiner Funktion als ARD-Experte vor der Übertragung der ersten Abfahrt in Kitzbühel.

Felix Neureuther: Dreßen hätte „über Jahre dominieren können“

Im selben Atemzug betonte der 39-Jährige: „Ich freue mich auch für ihn. Dass er hier so einen tollen Abschied jetzt bekommt in Kitzbühel, wo er gewonnen hat. Er wird gefeiert werden. Wenn er runterfährt und dann auch am Samstagabend. Und das ist schon ganz was Spezielles.“

Neureuther tut der Abgang des erfolgreichsten deutschen Abfahrers der Geschichte aus körperlichen Gründen dennoch „unheimlich leid, weil er ein genialer Skifahrer ist, der Dinge mitgebracht hat, die andere nicht mitbringen. Es hätte ihn zu jemandem gemacht, der mit Odermatt, Sarrazin, Kilde mithalten, den Abfahrt-Sport über Jahre hätte dominieren können. Es tut mir leid, dass er dieses Potenzial nicht ausschöpfen könnte.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Nichtsdestotrotz ist Neureuther froh, dass Dreßen der Sensations-Sieg auf der Streif als bleibendes Vermächtnis geglückt ist: „Es gibt Athletinnen und Athleten, die müssen zurücktreten, ohne etwas gewonnen zu haben. Dass es bei ihm nicht so ist, dafür muss man auch dankbar sein.“