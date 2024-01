Super-G in Zauchensee: Heimsieg für Hütter

„Den Umständen entsprechend war es eine gute Fahrt“, sagte die 26-Jährige. Der Nacken sei noch etwas „steif“, aber „mit dem Adrenalin geht es ganz gut, der Körper macht es so weit mit“, ergänzte Weidle. Sie gehe deshalb mit „ganz gutem Selbstbewusstsein“ in die Abfahrt. Am Sonntag findet in Zauchensee ein weiterer Super-G statt.