Palisades Tahoe: Straßer nach erstem Durchgang vorn

Der 31-Jährige hat in diesem Skiwinter bereits die Slalom-Weltcups in Kitzbühel und Schladming gewonnen. Drei deutsche Siege in einer Saison waren zuletzt 2019/20 dem Anfang des Jahres zurückgetretenen Thomas Dreßen gelungen, drei Siege im Slalom schaffte Felix Neureuther von Januar bis März 2014.