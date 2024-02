Para-Ski: Forster siegt in Sapporo als Alleinunterhalterin

Paralympicssiegerin Anna-Lena Forster bleibt im Weltcup der Alpinen weiter eine Klasse für sich - auch im Rennen gegen sich selbst. Die in diesem Winter noch ungeschlagene Monoskifahrerin aus Radolfzell fuhr bei der fünften Station in Sapporo als einzige Starterin in der sitzenden Klasse ungefährdet zu ihren Saisonsiegen 14 bis 17. In Japan ging diesmal keine ihrer Konkurrentinnen an den Start.