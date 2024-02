"Reicht nicht mehr!" Schweizer Ski-Ass zieht Schlussstrich

Der Schweizer Ski-Rennfahrer Ralph Weber hat mit sofortiger Wirkung seine Karriere beendet. Der 30-Jährige hatte am Samstag im norwegischen Kvitfjell sein 100. Weltcup-Rennen bestritten, was zugleich sein letzter Abfahrts-Ritt war, und Platz 47 belegt.

Darin begründet Weber seine Entscheidung, dass er nach einem Bandscheibenvorfall in der Vorsaison, die er vorzeitig abbrechen musste, nicht mehr an seine früheren Leistungen anknüpfen konnte. „Im Verlauf der Saison musste ich mir eingestehen, dass es nicht mehr reicht“, erklärte Weber.

Der Junioren-Weltmeister 2012 im Super-G feierte im März 2012 sein Weltcup-Debüt in Schladming. Seine größten Erfolge waren zwei zehnte Plätze in den Abfahrten von Santa Caterina im Dezember 2014 und in Wengen im Januar 2020.