Ski Alpin: "Er hat ihm das Leben gerettet" - Österreich-Coach berichtet von Sturz-Drama

Liam Wallace stürzte bei einer Trainingseinheit im bulgarischen Bansko schwer, schwebte sogar zwischenzeitlich in Lebensgefahr. Neben einer Gehirnerschütterung zog er sich Verletzungen der Rippen, Lunge und Milz zu, ist inzwischen allerdings stabil.

„Er hat sich verschnitten und ist ungebremst durch den Zaun und über die Liftspur in den tiefsten Wald gerast“, berichtete Pfeifer in der Tiroler Zeitung über den Schockmoment. „Das war massiv, ich habe mir gedacht, hoffentlich ist er noch am Leben!“