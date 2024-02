Skirennläuferin Mowinckel beendet Karriere

Die zweimalige Olympia-Zweite Ragnhild Mowinckel wird ihre erfolgreiche Skikarriere mit dieser Saison beenden. Das erklärte die 31 Jahre alte Norwegerin in einer Videobotschaft in den Sozialen Medien, der norwegische Verband bestätigte.

Mowinckel sieht sich an einem Punkt angekommen, "an dem ich nicht mehr geben kann". Ihre Entscheidung habe sie beim Sturzfestival im Januar in Cortina d'Ampezzo getroffen, wo sie in der Abfahrt ihren vierten und bislang letzten Weltcup-Sieg gefeiert hatte.