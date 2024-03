Dürr deutlich zurück - Swenn-Larsson führt vor Shiffrin

Skirennläuferin Lena Dürr hat beim letzten Slalom der Saison kaum noch eine Chance auf eine Spitzenplatzierung. Beim Weltcupfinale in Saalbach-Hinterglemm kam die 32-Jährige im ersten Lauf auf Platz neun und hat 1,90 Sekunden Rückstand auf die führende Schwedin Anna Swenn Larsson.

Zu Rang drei fehlen Dürr, die in dieser Saison viermal auf das Podest gefahren ist, 1,23 Sekunden.

Swenn-Larsson setzte sich überraschend vor US-Topstar Mikaela Shiffrin an die Spitze. Shiffrin, die in der Vorwoche im schwedischen Are mit ihrem 96. Weltcupsieg zum achten Mal die Saisonwertung im Slalom gewonnen hatte, liegt allerdings nur elf Hundertstel zurück.