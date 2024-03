Dürr enttäuscht - und darf sich trotzdem freuen

Skirennläuferin Lena Dürr ist trotz eines enttäuschenden Resultats im letzten Slalom der Saison ein krönender Abschluss ihres bislang besten Winters im Weltcup gelungen. Als 15. sammelte sie beim Finale im österreichischen Saalbach-Hinterglemm gerade noch so viele Punkte, um sich in der Gesamtwertung an der verletzten Olympiasiegerin Petra Vlhova (Slowakei) vorbei auf den zweiten Rang zu schieben.