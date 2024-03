Forster langfristig in Sorge um Winter-Paralympics

Monoskifahrerin Anna-Lena Forster sorgt sich angesichts des Klimawandels langfristig um die Zukunft der Winter-Paralympics. „Ich mache mir da viele Gedanken drüber. Wenn es so milde Winter gibt wie dieses Jahr, dann sieht es mit Skifahren im März nicht mehr so gut aus“, sagte Deutschlands Para Sportlerin des Jahres dem SID. Die Paralympics finden traditionell rund zwei Wochen nach Ende der Olympischen Spiele statt, 2026 in Cortina starten die Spiele der Behindertensportler am 6. März.