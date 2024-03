Odermatt holt auch Riesenslalom-Weltcup

Der Ausnahme-Skirennläufer Marco Odermatt ist weiter in seinen eigenen Sphären unterwegs. Der Schweizer Olympiasieger und Weltmeister sicherte sich nach dem vorzeitigen Gewinn des Gesamtweltcups auch den Sieg im Riesenslalom. Der 26-Jährige feierte in Aspen/Colorado seinen saisonübergreifend elften Erfolg im "Riesen" nacheinander, der ihm die kleine Kristallkugel bescherte.

Odermatt lag in 2:07,87 Minuten knapp vor seinen ärgsten Kontrahenten Loic Meillard (Schweiz/+0,14 Sekunden) und Atle Lie McGrath (Norwegen/+0,81). Nur die schwedische Ski-Ikone Ingemar Stenmark gewann in einer Disziplin häufiger in Serie (14/Riesenslalom, 1978/79) als der Schweizer. Auch im Super-G und der Abfahrt liegt Odermatt im Ranking vorne. Vier Kugeln in einer einzigen Saison gewann zuletzt Österreichs "Herminator" Maier 2001.

Odermatt fährt in diesem Winter in seiner eigenen Liga. Neben den vier Kristallkugeln könnte er auch Maiers Rekordvorsprung im Gesamtweltcup (743 Punkte) und seinen eigenen Punkterekord aus dem Vorjahr (2042) pulverisieren. Schon am Samstag bietet sich beim zweiten Riesenslalom in Aspen die Chance auf Sieg Nummer zwölf in Serie.