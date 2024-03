Para-Ski: Forster beim Finale mit drei Siegen

Paralympicssiegerin Anna-Lena Forster hat zum Abschluss des Weltcupwinters drei weitere Siege gefeiert - und doch krankheitsbedingt die perfekte Saison verpasst. Beim Finale im italienischen Sella Nevea gewann sie zunächst zwei Riesenslaloms sowie einen Slalom und triumphierte damit bei all ihren 22 Starts in dieser Saison. Den letzten Riesenslalom konnte die Monoskifahrerin mit Fieber allerdings nur aus dem Bett verfolgen, sodass es in diesem Winter doch noch eine andere Siegerin gab.