Shiffrin-Comeback rückt näher: Erstes Slalom-Training seit sieben Wochen

Das Comeback von Mikaela Shiffrin rückt immer näher. Die Skirennläuferin hat den nächsten Schritt auf dem Weg zurück in den Weltcup gemacht.

Nach beinahe sieben Wochen Unterbrechung absolvierte Shiffrin wieder ein Slalomtraining - wie sie stolz und glücklich via Instagram inklusive Video mitteilte.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Ob die US-Amerikanerin am kommenden Wochenende tatsächlich wieder Weltcuprennen fährt, ist aber nach wie vor offen. Im schwedischen Are stehen am Samstag und Sonntag ein Riesenslalom und ein Slalom auf dem Programm.