Ski-Star gibt Comeback im Slalom - Gesamtweltcup kein Thema

Ski-Königin Mikaela Shiffrin gibt am kommenden Sonntag nach langer Verletzungspause ihr Comeback im alpinen Weltcup. Wie die 28-jährige US-Amerikanerin in einer Medienrunde mitteilte, wird sie im schwedischen Are im Slalom starten. Den Riesenslalom einen Tag zuvor lässt Shiffrin aus.

Im Weltcupfinale im österreichischen Saalbach-Hinterglemm am nächsten Wochenende wird Shiffrin ebenfalls im Slalom an den Start gehen. Sie hofft zudem, auch den "Riesen" zu bestreiten. Somit wird die 95-malige Weltcupsiegerin maximal noch drei Rennen in dieser Saison bestreiten, der Sieg im Gesamtweltcup ist damit nicht mehr möglich.