Ski Alpin: Hirscher-Schützling schwer verletzt: "Habe ein paar Mal geweint"

Für Charlie Raposo ist die Ski-Saison vorzeitig beendet. Beim Riesenslalom in Aspen war der 28-Jährige gestürzt und hatte sich dabei einen Kreuzbandriss sowie eine Schienbeinprellung zugezogen. Dementsprechend bedrückt sei auch die Stimmung auf dem Heimweg gewesen.

Von einer „langen Reise nach Hause“ schrieb der Brite in seinem neuesten Instagram-Beitrag, in dem er Einblicke in seine Gefühlswelt teilte. „Ich hatte ein paar Nervenzusammenbrüche, habe definitiv ein paar Mal geweint und mit Sicherheit nicht die ganze Fahrt über gelächelt.“