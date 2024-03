Ski alpin: Österreicherin beendet Karriere mit sofortiger Wirkung

Marie-Therese Sporer hat ihrer Karriere mit sofortiger Wirkung beendet. Das gab die österreichische Skirennläuferin via Instagram bekannt.

„Thank you Skiracing - es war eine unvergessliche Reise“, teilte die 27-Jährige am Mittwoch mit.

Die Slalomfahrerin war immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen worden. Nun zieht sie mitten in der Saison den Schlussstrich.

Im laufenden Winter war sie in ihrer Spezialdisziplin zweimal in die Punkte gefahren. Beim Saisonauftakt im finnischen Levi erreichte Sporer Platz 13, beim Heimweltcup in Flachau wurde sie 18.