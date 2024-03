Weltcup-Finale: Gut-Behrami gewinnt auch Super-G-Kugel

Skirennläuferin Lara Gut-Behrami hat sich auch ihre dritte Weltcup-Kugel in diesem Winter gesichert. Beim Saison-Finale in Saalbach-Hinterglemm fuhr die Olympiasiegerin aus der Schweiz im letzten Super-G auf Rang sieben und lag damit in der Disziplin-Wertung am Ende 30 Punkte vor Federica Brignone aus Italien, die im Rennen Platz zwei belegte. Gut-Behrami hatte bereits den Gesamt- und den Riesenslalom-Weltcup gewonnen, am Samstag kann noch der Titel in der Abfahrt folgen.