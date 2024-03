Weltcup-Finale: Odermatt gewinnt auch Super-G-Titel

Der Schweizer Ausnahme-Skirennläufer Marco Odermatt hat sich beim Weltcup-Finale in Saalbach-Hinterglemm seine dritte Kristallkugel gesichert. Nach dem Gesamtweltcup und dem Riesenslalom-Titel gewann der 26-Jährige auch die Wertung im Super-G. Am Samstag könnte er mit dem Sieg in der Abfahrt als erster Läufer seit Hermann Maier aus Österreich 2001 eine vierte Weltcup-Kugel gewinnen.