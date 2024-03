Weltcup-Finale: Odermatt vor Sieg Nummer 13

Ausnahme-Skirennläufer Marco Odermatt steht vor seinem 13. Riesenslalom-Weltcupsieg in Folge und jagt damit weiter die Rekordmarke des großen Ingemar Stenmark von 14 Erfolgen in Serie. Beim Weltcupfinale in Saalbach-Hinterglemm führt der Schweizer nach dem ersten Durchgang erneut souverän und geht als klarer Favorit in die Entscheidung ab 12.00 Uhr.