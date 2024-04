"Konkurrenzfähig": Höfl-Riesch glaubt an Hirscher

Die dreimalige Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch glaubt an das sportliche Potenzial von Marcel Hirscher bei dessen Comeback im alpinen Skisport. „Ich glaube, dass er auf jeden Fall konkurrenzfähig ist. Dass er wieder Rennen gewinnen wird, darauf würde ich nicht wetten, aber zuzutrauen ist es ihm allemal“, sagte Höfl-Riesch bei Sport1: „Als PR- oder Marketing-Aktion sehe ich die ganze Sache jedenfalls nicht - dazu ist Marcel viel zu ehrgeizig.“

Der achtmalige Gesamtweltcupsieger Hirscher (35) hatte am Mittwoch seine Rückkehr auf die Piste angekündigt - allerdings nicht für Österreich, sondern für die Niederlande, Heimat seiner Mutter Sylvia. "Dieses neue Projekt lässt sich am besten als Niederländer realisieren", so Hirscher. Über seine Beweggründe fünf Jahre nach seinem Abschied sagte er: "Ich möchte wieder Wettkämpfe bestreiten - einfach, weil es mir Spaß macht."