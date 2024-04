Ski Alpin: Felix Neureuther enthüllt Fehltritt mit unangenehmen Folgen

„Das war ganz am Anfang bei einem Weltcuprennen, da habe ich mal zwischen den Durchgängen so Lust auf eine Gulaschsuppe gehabt. Und dann hatte ich so Hunger, dass ich mir danach noch einen Germknödel reingepfiffen habe“, verriet Neureuther in der neuesten Folge des BR24Sport-Podcasts „Pizza & Pommes“.