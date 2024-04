Trauriger Rücktritt mit 25! Ski-Ass übergab sich vor den Rennen

Im Alter von nur 25 Jahren hat der norwegische Abfahrer Markus Nordgard Fossland seine Karriere für beendet erklärt. In den sozialen Medien äußerte sich der langjährige Skirennläufer ausführlich zu seiner drastischen Entscheidung.

„Ich habe in diesem Jahr eine andere Perspektive auf den Ski-Sport bekommen. Weltcuprennen in den schnellen Disziplinen zu bestreiten, birgt ein gewisses Risiko. Ich dachte, ich käme damit klar. So ist es aber nicht“, schrieb Fossland.