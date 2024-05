"Roboterfrau" kämpft sich zurück!

Es geht aufwärts bei Jasmine Flury! Die Schweizer Abfahrtsweltmeisterin von 2023 macht in ihrem Genesungsprozess nach einer Knieverletzung große Fortschritte.

In einem Instagram-Video ist die 30-Jährige, die sich Ende Februar einen Knorpelschaden zugezogen hatte und operiert werden musste, bei ihren ersten Gehversuchen ohne Krücken zu sehen und beweist großen Humor.

Ski-Star läuft erstmals wieder ohne Krüken

„Es sieht aus wie eine Roboterfrau, aber in Wirklichkeit bin ich es, die nach 12 Wochen ihre ersten Schritte ohne Krücken macht“, kommentierte Flury ihren Beitrag.

„Es hat mich viel Mut gekostet, diesen ersten Schritt zu machen! Und von nun an werde ich einen Schritt nach dem anderen machen“, fügte die Speed-Spezialistin hinzu.

Flury gewann im Februar 2023 bei den Weltmeisterschaften in Méribel überraschend die Goldmedaille in der Abfahrt, nachdem sie zuvor nur einen Erfolg im Weltcup gefeiert hatte: im Dezember 2017 im Super-G von St. Moritz. Ihren zweiten Weltcup-Sieg holte sie im Dezember 2023 in der Abfahrt von Val-d‘Isère.