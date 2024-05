Ski alpin: Drei Weltcup-Rennen in Garmisch-Partenkirchen

Die Generalprobe für die WM-Abfahrt der Männer findet im kommenden Winter in Garmisch-Partenkirchen statt. Wie der Internationale Skiverband FIS bei seinem Kongress in Portoroz/Slowenien festlegte, soll die Kandahar-Abfahrt am 2. Februar und damit unmittelbar vor den alpinen Ski-Weltmeisterschaften im österreichischen Saalbach-Hinterglemm (4. bis 16. Februar 2025) ausgetragen werden.