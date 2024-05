Skirennläuferin Johnson für 14 Monate gesperrt

Seit dem Saisonfinale im März 2023 ist die Abfahrtsspezialistin dort allerdings nicht mehr angetreten. Die für Johnson nächstmöglichen Rennen wären die Speed-Wettbewerbe in Beaver Creek im US-Bundesstaat Colorado Mitte Dezember. Die Ski-Saison startet bei den Frauen am 26. Oktober mit dem traditionsreichen Riesenslalom in Sölden/Österreich. Vom 4. bis 16. Februar 2025 steigt die WM in Saalbach-Hinterglemm/Österreich.