Ski: Ski-Star heiratet an "magischem Ort"

Thomas Tumler heiratet seine Freundin an einem Ort mit besonderer Bedeutung. Für Freude sorgt indirekt auch Roger Federer.

„Ich wusste schon immer, dass ich im Piemont heiraten möchte“, erzählt er wenige Tage nach der großen Feier zu Hause in Lachen SZ der Schweizer Illustrierten .

„Ich war als Kind oft mit meinem Vater dort. Für mich ist das ein magischer Ort“, so Tumler über Mombaruzzo, wo die Feier stieg. Nicht nur privat läuft es also für den 34-Jährigen. Auch sportlich sorgte Tumler in der abgelaufenen Saison für Positives im Weltcup.