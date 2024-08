Kilde erneut operiert - Trost von Shiffrin

"Kleines Update und nicht die Art von Update, die ich mir hätte vorstellen können. Ich hatte in den letzten Wochen mit erhöhten Schmerzen in meiner operierten Schulter zu kämpfen, die wirklich wie eine normale Reaktion schienen, nachdem ich die Belastung erhöht habe. Kurz gesagt: Ich habe eine Infektion bekommen, was ein ziemlicher Rückschlag in meiner Reha ist", teilte Kilde auf Instagram mit.