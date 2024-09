Ski-Ass zum ersten Mal Mama!

Am 8. September brachte sie ihre Tochter Eléonore zur Welt. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Clément Bouvier teilte sie die frohe Botschaft auf Instagram.

Ski-Star Frasse-Sombet freut sich über Baby

„Thank you Life“, also „Danke Leben“, schrieb die Französin zum Instagram-Beitrag. Die ehemalige Weltcupläuferin freut sich über ihr Baby, das mit vielen Ski-Genen ausgestattet sein wird, denn auch ihr Ehemann ist als Skilehrer ein absoluter Experte auf Skiern.

Frasse Sombet hat in ihrer Karriere 89 Rennen in der Ski-Königsklasse bestritten. Trotz einiger schweren Verletzungen wie Kreuzbandrisse, die sie zu langen Pausen zwangen, feierte sie während ihrer Karriere im Riesenslalom einige beachtliche Erfolge. Bei den Weltmeisterschaften 2019 und 2023 fuhr sie im Riesenslalom jeweils auf Platz neun. Auch bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking war sie Teil des französischen Teams.