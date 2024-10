Ein spektakuläres Comeback, das die (Ski-)Welt verändern soll

Schon die Location für seine Comeback-Show war ein Hinweis darauf, dass Lucas Braathen die Welt retten will. Im „Ice Cube“ neben dem „007 Elements“ hoch über Sölden, also dort, wo James Bond die spektakuläre Jagd auf „Spectre“ begann, trat ein emotionaler, nachdenklicher und entschlossener junger Mann auf, der sich nicht mehr damit abfinden will, dass alles so bleibt, wie es ist - und schon gar nicht im alpinen Ski-Weltcup.