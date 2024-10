Ski alpin: Hiobsbotschaften für den DSV

Wenige Tage vor dem Auftakt des alpinen Ski-Weltcups überschlagen sich beim Deutschen Skiverband (DSV) die Hiobsbotschaften. Die erschreckendsten Nachrichten kommen dabei von Andreas Sander. Der 35 Jahre alte WM-Zweite in der Abfahrt von 2021 wird wegen einer mitochondrialen Dysfunktion in der kommenden Saison womöglich gar nicht an den Start gehen können. Die Mitochondrien sind Bestandteile und Energielieferanten der Körperzellen.

Sander: Müdigkeit und Konzentrationsschwächen

Schmid soll am Sonntag beim Riesenslalom in Sölden an den Start gehen, ein wenig mehr Zeit bis zu seinem ersten Einsatz hat Abfahrer Simon Jocher (28). Der Hoffnungsträger in der alpinen Königsdiziplin erlitt am 16. August beim Training Ushuaia/Argentinien einen Bandscheibenvorfall „und war seitdem nicht mehr auf Ski“, wie Schwaiger mitteilte. Immerhin sei Jocher wieder so weit hergestellt, dass er demnächst zum Training der Abfahrer in die USA reisen kann.