Ski-Alpin-Star Hintermann mit Krebs diagnostiziert

SID 09.10.2024 • 18:27 Uhr Der Schweizer Ski-Star Niels Hintermann muss aufgrund einer Krebsdiagnose seinen Saisonstart absagen. Der 29-Jährige zeigt sich dennoch kämpferisch und optimistisch.

Der Schweizer Skirennfahrer Niels Hintermann wird nach einer Schockdiagnose in der kommenden Weltcupsaison nicht an den Start gehen. Wie der Speed-Spezialist am Mittwoch auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem Verband Swiss-Ski in Zürich mitteilte, ist er an Lymphdrüsenkrebs erkrankt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der 29-Jährige wird sich daher in den kommenden Monaten in eine ambulante Chemo- und Radiotherapie in einer Schweizer Klinik begeben.

Hintermann: „Diagnose ist und bleibt schockierend“

"Leider sieht man einmal mehr, wie unvorhersehbar und unplanbar das Leben ist", sagte Hintermann: "Die Diagnose ist und bleibt schockierend, allerdings bin ich unendlich dankbar, dass diese Art von Krebs sehr gut heilbar ist und dass ich auf sehr große Unterstützung meiner Frau, meiner Familie, der Sponsoren, des Verbands und natürlich meiner Ärzte zählen darf."

Eine Rückkehr in den Weltcup sei für die nachfolgende Saison 2025/26 angepeilt. Wenn alles nach Plan laufe, werde Hintermann dann "bereits wieder mit vollen Kräften dabei sein", erklärte Walter O. Frey, Verantwortlicher Arzt Alpin und Chief Medical Officer von Swiss-Ski.

{ "placeholderType": "MREC" }