Ski-Alpin-Schock! Kilde verpasst die komplette Saison

Neun Monate nach seinem schweren Sturz in Wengen gibt es wieder schlechte Neuigkeiten für Ski-Alpin-Star Aleksander Aamodt Kilde: Der Lebensgefährte von US-Idol Mikaela Shiffrin wird den kompletten Weltcup-Winter verpassen!

In einer Mitteilung des norwegischen Verbands erklärte der 32-Jährige, dass eine Schulter-OP ihn zu einer noch längeren Pause zwinge.

Kilde verpasst komplette Ski-Alpin-Saison

Einen Monat vor seiner Infektion hatte Kilde schon wieder auf Skiern gestanden - es folgte der erneute Rückschlag. Kilde, der wegen seines Sturzes schon mehrere chirurgische Eingriffe hinter sich hat, nimmt nun ein Comeback im Olympia-Sommer 2025/26 ins Visier, wie er in der Mitteilung betont. Gedanken an ein Karriere-Ende - die Shiffrin kürzlich öffentlich gemacht hatte - sind kein Thema mehr.

„Macht euch keine Sorgen, Leute. Ich werde nicht zurücktreten“, ergänzte Kilde in einem Video, das er auf seinem Instagram-Kanal postete. Die vergangenen Monate seit seinem Rennunfall seien allerdings „körperlich und mental“ sehr herausfordernd gewesen.

Olympia-Saison 2025/26 das neue Ziel

Kilde, Gesamtweltcupsieger der Saison 2020, gewann 2022 bei Olympia in Peking Silber in der Kombination und Bronze im Super-G, bei der WM 2023 in Courchevel und Méribel zweimal Silber (Abfahrt und Super-G).