Ski Alpin: DSV-Abfahrer Romed Baumann will wieder angreifen

In der kommenden Saison soll alles anders werden und der zweimalige Weltcupsieger im Einzel zeigt sich optimistisch: „Ob beim Material, Training oder bei irgendwelchen Tests - wir haben an sehr vielen Schrauben gedreht und versucht einen Schritt nach vorne zu machen.“

Vor allem Vorwürfe über fehlende Entschlossenheit und Fokus kamen in der vergangenen Saison auf, in erster Linie von DSV-Sportdirektor Wolfgang Maier. Kritik die beim Deutschen auf Zustimmung trifft: „Wenn man im Flow ist, gelingt vieles leichter. Im letzten Jahr war das Gegenteil der Fall.“

WM? „Definitiv ein Ziel, aber...“

Den Kopf will Baumann aber nicht hängenlassen, sondern wieder die vorderen Plätze angreifen. Die Weltmeisterschaft in Saalbach-Hinterglemm „ist definitiv ein Ziel“, verrät der Abfahrt-Profi, drückt aber gleichzeitig auf die Euphorie-Bremse: „Aber zunächst will ich mich bei den Startnummern nach vorne arbeiten.“

Der Weltcup-Start der Speed-Herren findet in Beaver Creek in der USA vom 3. bis zum 8. Dezember statt. Bis dahin wollen Baumann und Co. an ihr absolutes Maximum kommen, um die enttäuschenden Ergebnisse der vergangenen Saison vergessen zu machen.