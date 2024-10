Ski alpin: Shiffrin vor 98. Weltcup-Sieg

Ski-Königin Mikaela Shiffrin steht vor einem Traumstart in den alpinen Weltcup. In Abwesenheit der Gesamtweltcup-Siegerin und Topfavoritin Lara Gut-Behrami liegt die US-Amerikanerin beim Riesenslalom in Sölden nach dem ersten Durchgang auf Rang eins, der Vorsprung auf Verfolgerin Alice Robinson aus Australien beträgt vor dem zweiten Lauf (13 Uhr/BR und Eurosport) 0,22 Sekunden. Es wäre Shiffrins 98. Weltcup-Sieg.