Ski Alpin: Weltcup-Auftakt in Sölden heute LIVE im TV, Stream & Ticker

Die Saison 2024/25 im alpinen Ski-Weltcup steht vor der Tür. So können Sie den Weltcup-Auftakt der Damen in Sölden live verfolgen.

Die Saison 2024/25 im alpinen Ski-Weltcup steht vor der Tür. So können Sie den Weltcup-Auftakt der Damen in Sölden live verfolgen.

Die Saison 2024/25 im alpinen Ski-Weltcup steht vor der Tür. Der Auftakt geht am Wochenende wie gewohnt in Sölden mit jeweils einem Riesenslalom für die Damen und die Herren über die Bühne.

Am Samstag steht zunächst der Riesentorlauf der Frauen auf dem Programm, bevor am Sonntag auch die Männer auf die Strecke gehen. Die Startzeiten sind an beiden Tagen identisch: Der erste Durchgang beginnt um 10 Uhr, der zweite Lauf folgt ab 13 Uhr.