Ski-Superstar über schlimme Verletzung: „Dachte, ich bin tot“

Goggia: „Dachte, ich bin tot“

„In den ersten zwei Monaten nach der Verletzung dachte ich, dass ich tot bin. Körperlich, geistig und emotional war es eine sehr schwierige Phase.“ Selbst an ein Karriere-Ende habe die Italienerin gedacht. An den Moment des Sturzes erinnert sie sich noch ganz genau: „Als ich an jenem Tag gestürzt bin, rutschte ich noch die Piste hinunter und wusste, dass mein Bein nicht mehr im Skischuh war.“

Jetzt will sich Goggia auf ihr Comeback zur neuen Weltcup-Saison konzentrieren. „Wenn alles gut geht, möchte ich Mitte Dezember in Beaver Creek wieder an Wettkämpfen teilnehmen.“ Los geht es jedoch bereits mit den ersten Rennen Ende Oktober in Sölden. Bis zum Rennen in Beaver Creek stünden zudem noch die Starts in Levi (Finnland), Gurgl (Österreich), Killington (USA), Tremblant (Kanada) an. Goggia würde demnach die ersten fünf Saisonrennen verpassen.