Ski-Superstar vergießt bei Weltcup-Start bittere Tränen

Gesamtweltcupsiegerin Lara Gut-Behrami hat den Weltcup-Auftakt in Sölden überraschend abgesagt. Ihr fehle nach einem harten Monat noch das Vertrauen in den eigenen Körper,

Gesamtweltcupsiegerin Lara Gut-Behrami hat den Weltcup-Auftakt in Sölden überraschend abgesagt. Ihr fehle nach einem harten Monat noch das Vertrauen in den eigenen Körper,

So hatte sich Lara Gut-Behrami den Start in den neuen Ski-Alpin-Winter nicht vorgestellt.

Die Gesamtweltcupsiegerin aus der Schweiz hat kurz vor dem Start des Riesenslaloms in Sölden überraschend auf ihre Teilnahme verzichtet. Unter Tränen berichtete sie in einem TV-Interview mit dem SRF von einem Kampf mit dem eigenen Körper.

„Kann mir nicht leisten, etwas zu riskieren“

„Ich fühle mich einfach nicht zu 100 Prozent fit“, sagte Gut-Behrami, ihr fehle das Vertrauen in das lädierte Knie: „Ich kann es mir nicht leisten, etwas zu riskieren. Es ist eine harte Entscheidung.“

Am Sonntag steht das große Comeback von Marcel Hirscher an. Der Österreicher, der künftig für die Niederlande an den Start geht, dämpfte vor seinem ersten Rennen nach 2051 aber die Erwartungen. „Es bringt mich nicht weiter, wenn ich spekuliere“, sagte der 35-Jährige vor dem Riesenslalom (10.00/13.00 Uhr): „Sölden wird mir eine erste Einschätzung erlauben.“ Auch Lucas Braathen, der nun für Norwegen startet, feiert sein Comeback.