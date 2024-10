Mit nur 19 Jahren: Ski-Talent stirbt nach Sturz!

Eine 19 Jahre alte Italienerin stürzt im Training am Schnalstaler Gletscher in Südtirol schwer und erliegt einen Tag später ihren schweren Verletzungen.

Eine 19 Jahre alte Italienerin stürzt im Training am Schnalstaler Gletscher in Südtirol schwer und erliegt einen Tag später ihren schweren Verletzungen.

Lorenzi, die bislang im Europacup an den Start gegangen war, war am Montag im Training am Schnalstaler Gletscher in Südtirol auf die harte Piste geprallt. Einen Tag später erlag sie ihren schweren Verletzungen.