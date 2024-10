Mega-Sensation? Nicht nur Neureuther hat große Zweifel

An die Geschwindigkeiten in der Abfahrt müsse man sich erst wieder gewöhnen, betonen die beiden Ex-Skirennläufer.

An die Geschwindigkeiten in der Abfahrt müsse man sich erst wieder gewöhnen, betonen die beiden Ex-Skirennläufer.

Viktoria Rebensburg und Felix Neureuther sehen dem erwarteten Comeback der einstigen Speed Queen Lindsey Vonn im Skizirkus skeptisch entgegen. „Es ist schwer, wenn man den Speed nicht mehr gewohnt ist“, sagte Olympiasiegerin Rebensburg in der Sendung Blickpunkt Sport im Bayerischen Fernsehen und betonte: „Also ich könnte es mir nicht vorstellen, da irgendwo zu fahren, eine Abfahrt so aus dem Stegreif.“

Vonn, 40 Jahre alte Abfahrts-Olympiasiegerin von 2010, plant zunächst einen Start als Vorläuferin beim Weltcup in Beaver Creek Mitte Dezember. Danach soll eine Entscheidung fallen über das angedachte Comeback im Stile von Marcel Hirscher. Der Doppel-Olympiasieger von 2014 war am Sonntag beim Saisonauftakt in Sölden zurückgekehrt und beim Riesenslalom auf Anhieb 23. geworden.