Comeback? Ski-Ikone Hirscher trifft Entscheidung

Jetzt also wirklich! Marcel Hirscher kehrt 2051 Tage nach seinem bislang letzten Weltcup-Rennen in den Skizirkus zurück. Der 35-Jährige bestätigte sein Comeback für den Riesenslalom beim Weltcup-Auftakt am Sonntag (10.00/13.00 Uhr) in Sölden auf der Instagram-Seite seines Teams Van Deer-Red Bull.