Shiffrin muss aussetzen - keine Chance auf die "100"

Es wird nichts mit dem erträumten 100. Weltcup-Sieg für Skikönigin Mikaela Shiffrin bei ihrem Heimrennen in Killington. Nach einem Sturz im Riesenslalom am Samstag kann die US-Amerikanerin im Slalom am Sonntag (16.00/19.00 Uhr) im Bundesstaat Vermont nicht starten.