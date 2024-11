Ski-alpin: Shiffrin vor 100. Weltcup-Sieg

Die US-Amerikanerin liegt beim Riesenslalom in Killington nach dem ersten Durchgang in Führung.

Ski-Königin Mikaela Shiffrin hat bei ihrem Heimrennen in Killington ihren 100. Weltcup-Sieg vor Augen. Die 29-Jährige liegt beim Riesenslalom im US-Bundesstaat Vermont nach dem ersten Durchgang in Führung und geht mit einem Vorsprung von 0,32 Sekunden auf die Schwedin Sara Hector in den zweiten Lauf (19.00 Uhr/Eurosport).