Ski-Superstar weint Freudentränen: Comeback rückt näher

Abfahrtsweltmeisterin Jasmine Flury hat den ersten Meilenstein auf ihrem Weg zum Comeback gemeistert: Sie steht wieder auf der Piste. Wenngleich ihre Rückkehr in den Wettkampf noch in weiter Ferne liegt, musste die Schweizerin einige Freudentränen verdrücken, als sie zum ersten Mal nach ihrer schweren Knieverletzung wieder Ski fuhr.

Ein Comeback in naher Zukunft kann man aber nicht von Flury erwarten. „Der Weg, den ich gehen muss, ist lang“, erklärte die Skirennfahrerin, die sich Ende Februar einen Knorpelschaden zugezogen hatte und operiert werden musste. „Nach und nach“ müsse sich der Knorpel nun an die steigende Belastung gewöhnen.

Comeback? „Nicht auf Biegen und Brechen“

Ein genauer Termin für ihr Comeback steht aktuell noch in den Sternen. Der Heilungsverlauf mache Prognosen nahezu unmöglich. So bleibt es aktuell reine Spekulation, ob sie im Februar in Saalbach zur Titelverteidigung in der Abfahrt antreten kann. „Die WM motiviert mich, aber mein Knie gibt den Takt vor“, zeigte sich Flury geduldig.