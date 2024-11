Sturz-Schock statt Ski-Geschichte! Rätselraten um Shiffrin

Shiffrin krachte ins Fangnetz und blieb unter sorgenvollen Blicken von Zuschauern, Kolleginnen und Betreuerteams minutenlang am Boden. Nach einer Weile bewegte sie sich zwar, aber genauere Angaben zu ihrem Zustand gab es zunächst nicht. Nicht nur die deutschen TV-Zuschauer blieben am Ende der Übertragung ratlos zurück, auch in der Heimat herrschte Rätselraten - die Übertragung von NBC endete ohne ein Update, was zu irritierten Reaktionen in den sozialen Medien führte.