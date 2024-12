Auch mehrere Operationen konnten seine Karriere nicht retten

Bereits Mitte April 2022 stürzte das slowenische Ski-Ass Bostjan Kline und verletzte sich schwer am rechten Bein. Damals zog er sich einen offenen Bruch im Unterschenkel zu, woraufhin mehrere Operationen den 33-Jährigen ans Bett fesselten. Nach Gesprächen mit seinen Ärzten beendete der Slowene nun endgültig seine Karriere.

„Nach reiflicher Überlegung musste ich eine Entscheidung treffen, die sich schon seit einiger Zeit abgezeichnet hat“, sagte Kline laut einer Mitteilung des slowenischen Skiverbands. Er sagte: „Die Rehabilitation meiner Beinverletzung schreitet sehr gut voran, aber es ist klar, dass ich nicht mehr in der Lage sein werde, an Training und Wettkampf auf höchstem Niveau teilzunehmen.“

Während seiner aktiven Zeit konnte der 33-Jährige jedoch auch zahlreiche Erfolge feiern. Kline bestritt insgesamt 163 Weltcuprennen und fuhr im Februar 2017 in Kvitfjell zu seinem einzigen Weltcupsieg. Zudem gewann er bei der Junioren-WM 2011 zweimal Gold und nahm insgesamt an fünf Weltmeisterschaften und zweimal an Olympischen Spielen teil.