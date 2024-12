Brignone gewinnt Riesenslalom am Zauberberg

Federica Brignone aus Italien hat den Riesenslalom im niederösterreichischen Semmering gewonnen. Die Italienerin feiert ihren zweiten Saisonsieg. Lena Dürr belegt Rang 22 und freut sich auf den Slalom am Sonntag.

Federica Brignone aus Italien hat den Riesenslalom im niederösterreichischen Semmering gewonnen. Auf dem Zauberberg fuhr die Kombinations-Weltmeisterin zu ihrem zweiten Sieg in diesem Winter nach dem Auftakt in Sölden und ihrem 29. insgesamt im Weltcup. Die 34-Jährige siegte vor der schwedischen Olympiasiegerin Sara Hector (+0,57 Sekunden) und Alice Robinson aus Neuseeland (+0,90).

Beste Deutsche war Lena Dürr auf Rang 22 (+3,17). "Es hat gepasst, jetzt freue ich mich auf den Slalom morgen", sagte sie im ZDF. In ihrer Spezialdisziplin fährt Dürr am Sonntag (10.30/13.30 Uhr/Eurosport und ZDF) um das Podest mit. Beim letzten Slalom in Semmering vor zwei Jahren hatte sie Rang drei belegt. Emma Aicher (Mahlstetten) schied im Finale aus. Debütantin Jana Fritz (Reutlingen) und Fabiana Dorigo (München) hatten den zweiten Lauf verpasst.