Das Rennen, das einen Mythos für die Ewigkeit schuf

1976 in Innsbruck war das, bei seinem olympischen Heimspiel. Klammer, der heute 71 Jahre alt wird, war der absolute Favorit in der Abfahrt auf seiner Heimstrecke am Patscherkoferl. Und Klammer lieferte. „Ich habe sofort gewusst, was passiert ist, als ich unten war und gesehen habe: Erster. Zuerst war ich mir nicht sicher, aber dann hab‘ ich die Leute gesehen, wie sie ausgeflippt sind.“