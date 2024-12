Deutsches Ski-Ass macht Schluss! Der Körper will nicht mehr

SPORT1 19.12.2024 • 20:16 Uhr Das deutsche Alpin-Team wird um einen Fahrer kleiner. Speed-Ass Dominik Schwaiger muss seine Laufbahn verletzungsbedingt beenden. Der 33-Jährige nimmt via Instagram Abschied von der großen Ski-Bühne.

Mit den Worten „It’s time to say goodbye“, kündigte der deutsche Skirennfahrer Dominik Schwaiger an, was unvermeidlich geworden ist. Der langjährige Weltcup-Fahrer muss sich seinen Verletzungsproblemen geschlagen geben und seine Karriere als aktiver Athlet beenden.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Meine anhaltenden Rückenprobleme, die trotz zahlreicher Behandlungen nicht besser werden, lassen mir leider keine andere Wahl - auch wenn mir der Schritt unglaublich schwerfällt“, schrieb der 33-Jährige in einem emotionalen Statement auf seinem Instagram-Kanal.

Schwaiger dankbar für Weltcup-Zeit: „War ein Traum, der in Erfüllung ging“

Schwaiger, der auf 116 Weltcup-Starts, zwei Weltmeisterschaften und eine Olympia-Teilnahme zurückblickt, geht mit einem lachenden und einem weinenden Auge.

„Meine Leidenschaft zum Beruf machen zu können, war ein Traum, der in Erfüllung ging - welcher mir mehr als nur das Skifahren lernte - Es war eine geile Zeit mit euch“, erinnert er sich an tolle Momente zurück. Folgerichtig war es für ihn natürlich ein schwerer Schritt, seine Ski an den Nagel zu hängen. „Der Abschied vom Skisport fällt mir alles andere als leicht, aber ich freue mich darauf, was mich in meinem neuen Lebensabschnitt erwartet. Stay tuned“, verabschiedete er sich und dankte all den Leuten, die ihn in all den Jahren unterstützt haben.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Schwaiger hält lange deutsche Fahne im Speed-Bereich hoch

Schwaiger feierte sein Weltcup-Debüt am 23. Oktober 2011 und ging in den Disziplinen Abfahrt, Super-G und Riesenslalom an den Start. Seine beste Disziplin war die Abfahrt, wo er in der Saison 2021/22 den 18. Platz in der Gesamt-Wertung belegte. Seine beste Platzierung gelang ihm jedoch bereits am 7. Dezember 2019 mit dem siebten Platz in der Abfahrt von Beaver Creek. Der Speed-Fahrer belegte im gleichen Jahr den 15. Platz im Super-G bei der WM in Ara.