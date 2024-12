Fersenbein verletzt: Jocher fällt vorerst aus

Das Verletzungspech beim DSV reißt nicht ab. Simon Jocher zieht sich bei der Abfahrt in Bormio eine schwere Prellung zu - ein Bruch ist vorerst nicht auszuschließen.

Das Verletzungspech bei den Alpinen des Deutschen Skiverbandes (DSV) reißt nicht ab. Der Garmischer Simon Jocher zog sich bei der Weltcup-Abfahrt am Samstag im italienischen Bormio eine schwere Prellung des rechten Fersenbeins zu, danach musste er zunächst seine Teilnahme am Super-G am Sonntag absagen.