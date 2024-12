Ski-Star krönt Weltcup-Comeback mit Jubiläumssieg

Sofia Goggia krönt ihr famoses Comeback-Wochenende mit einem Sieg. Am Vortag war die Italienerin schon Zweite in der Abfahrt gewesen.

Sofia Goggia krönt ihr famoses Comeback-Wochenende mit einem Sieg. Am Vortag war die Italienerin schon Zweite in der Abfahrt gewesen.

Mit einem Jubiläumssieg hat Italiens Ski-Star Sofia Goggia in Beaver Creek ihr famoses Comeback-Wochenende im alpinen Weltcup gekrönt. Zehn Monate nach ihrem Schienbeinbruch durch einen schweren Sturz feierte die Abfahrts-Olympiasiegerin von 2018 einen Tag nach Rang zwei in ihrer Spezialdisziplin im Super-G ihren 25. Erfolg in einem Weltcup-Rennen.